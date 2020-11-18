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Gündem AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 02:24:00 -
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan açıklama

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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