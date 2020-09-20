AFAD açıkladı! İç Anadolu'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarfından verilen bilgilere göre, Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.97 km olarak duyurdu.

Kandilli verileri açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğini 2,8 kilometre olarak açıkladı.

Depremle ilgili Niğde Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Niğde Valisi açıklama yaptı

Niğde Valisi Şimşek depremle ilgili yaptığı açıklamada, Şimdiye kadar ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Deprem uzmanı Ersoy açıklama yaptı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada, Fay hattının Şereflikoçhisar'dan Bor'a kadar uzanan Tuzgölü Fayının en güney ucunda meydana geldiğini ve bu fayın aktifliği üzerinde tartışmaların olduğunu belirterek, Kandilli'nin bu depremi 5.4 olarak verdiğini söyledi.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, deprem sonrası herhangi bir olumsuz haberin ulaşmadığını belirtti.