AFAD açıkladı! Bingöl'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli 4,2 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4,2 olarak duyurdu. Kandilli tarafından verilen bilgilere göre, deprem yerin 4.8 kilometre derinliğinde oluştu.

Deprem sonrası can ya da mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.