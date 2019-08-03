Af yazası, ceza indirimi, 2019 infaz af yasası son dakika ne zaman çıkacak?

Ceza infaz yasasında ne gibi değişiklik yapılacak? Çıkarılacak yargı paketi af ya da ceza indirimi infaz yasasında yapılacak birtakım değişiklikler merak edilmekte. Seçimlerden önce hem AK Parti hem de MHP’nin seçim vaatleri arasında yer alan af yazası, ceza indirimi infaz yasasında son dakika gelişmeler hem mahkum hem de mahkum yakınları tarafından merak edilmekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ceza indirimi af yasasına ilişkin son durumu açıkladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programdında af, ceza indirimi ve kısmi af infaz yasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada “Af değil ama infazla ilgili düzenlemeler var. Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil. Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek’’ dedi.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?

Ceza indirimi af yasısının ne zaman çıkacağına ilişkin Şentop şunları söyledi: “2019 Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girmesi planlanan yargı paketi sonrası, çeşitli kaynaklar 80 binin üzerinde Tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtiliyor. Daha önce 5 yıldan az cezalara istinafta sonuçlanıyordu. Yargı paketi ile artık 5 yıldan az cezalarda Yargıtay'a taşınabilecek. Bu şekilde istinafın FETÖ davalarında verdiği çelişkili kararlar ve ele alınacak ve daha doğru kararlar verilecek. AK Parti kaynakları, İstinaf mahkemeleri tarafından FETÖ davaları ile ilgili verilen kararlara dikkat çekiyor ve bu kararlara Yargıtay yolunun açılması ile ortaya bir içtihatta çıkacağı ve bu konudaki kafa karışıklığı giderileceği belirtiliyor. ''Çünkü yaptığımız değerlendirmelerde Örneğin Bank Asya’ya para yatıranlar ile ilgili aynı suça istinaftan farklı cezalar çıkmış. Bunlar Yargıtay’a götüremediği içinde bir İçtihat oluşmamış ve farklı kararlar alınmış"