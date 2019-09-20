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Af yasası çıktı mı? Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne?

Yeni yargı paketindeki af ve ceza indirimi son dakika gelişmesi olarak gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin af yasası ve ceza indirimi olması bekleniyor. Af yasası çıktı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişikin en son AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı değerlendirmelerde bulunmuştu. Son dakika gelişmesi olarak ise AK Parti yeni yargı paketinin taslak metnini MHP'ye sundu bildirildi. Şimdi gözler yeni parkı paketinin içeriğindeki detayların paylaşılmasında. Af yasası çıktı mı? Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 16:44
Af yasası çıktı mı? Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne?

Yeni yargı paketindeki af ve ceza indirimi son dakika gelişmesi olarak gündemde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin af yasası ve ceza indirimi olması bekleniyor. Af yasası çıktı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişikin en son AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı değerlendirmelerde bulunmuştu. Son dakika gelişmesi olarak ise AK Parti yeni yargı paketinin taslak metnini MHP'ye sundu bildirildi. Şimdi gözler yeni parkı paketinin içeriğindeki detayların paylaşılmasında. Af yasası çıktı mı? Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne? İşte detaylar...

AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu. Ak Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek. Açıklama yapan Mehmet Muş, "HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz" dedi.

Pakette ceza indirimi var mı?

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

Yeni yargı paketinde neler var?

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

Naci Bostancı'nın değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" ifadelerini kullanmış, Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:44
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