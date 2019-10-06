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Af yasası ceza indirimi son dakika 2019

Af yasası çıktı mı 2019 son dakika haberleri binlerce mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak edilmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ceza indirimi infaz yasasının ne zaman çıkacağını merak edenlere Erdoğan Af yasası ceza indirimi son dakika açıklamasıyla cevap verdi. Af yasasıyla kimler tahliye edilecek? Şartlı ceza indirimi, af yasası, süresiz nafaka ne zaman çıkacak? Af yasası kimler yararlanacak? İşte af yasasında son dururum haberleri.

06 Ekim 2019 Pazar 19:25
Af yasası ceza indirimi son dakika 2019

Af yasası çıktı mı 2019 son dakika haberleri binlerce mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak edilmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ceza indirimi infaz yasasının ne zaman çıkacağını merak edenlere Erdoğan Af yasası ceza indirimi son dakika açıklamasıyla cevap verdi. Af yasasıyla kimler tahliye edilecek? Şartlı ceza indirimi, af yasası, süresiz nafaka ne zaman çıkacak? Af yasası kimler yararlanacak? İşte af yasasında son dururum haberleri.

Af son dakika haberleri 6 Ekim Pazar. TBMM’nin açılmasıyla gözler gündeki konuların ne zamana hayata geçirileceğine çevrilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda TBMM gündeminde yer alan af yasasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın o açıklaması: "Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."

Af yasası ceza indirimi maddeleri neler?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı merakla beklenen infaz yasa tasarısının detayları belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, tasarıda cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. 1 ay hapis cezası alanlar bile belirli bir süre cezaevine girecek. Cezaların infazı 1/2 oranında olacak. Doğum yapan kadınlar 1 yıldan önce cezaevine konulamayacak. Kadın ve yaşlılar için evde infaz imkanı getirilecek.

Ceza infaz yasasıyla cezalar 1/2 oranında iniyor?

Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek. Düzenleme ile alternatif infaz usulleri de güçlendiriliyor. Geceleyin infaz, hafta sonu infaz gibi usullere işlerlik kazandırılacak. Mevcut sistemde 6 aya kadar hapse mahkum edilenlerin cezalarını hafta sonu ya da geceleri çekmelerine imkân tanınıyordu. Ancak 1 yıllık denetim süresi nedeniyle 6 ay ceza alanlar hiç cezaevine girmediği için bu sistem de işlemiyordu. Yeni sistem ile 6 aylık süre 1 yıl 6 aya çıkarılıyor. Bu sürenin altında ceza alanlar talepleri halinde cezalarının infazını hafta sonu ya da geceleri cezaevine girerek çekebilecek.

Ceza infaz yasasıyla cezalar ne kadar inecek?

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişliyor. mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor. Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. 

Af yasasıyla kimler tahliye edilecek?

Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. yeni düzenleme ile bu süre 1 yıla çıkarılıyor. Yani bir kadın doğum yaptıktan 1 yıl sonra cezaevine girecek.

Düzenleme ile hükümlülerin cezaevi dışında hastane, adliye gibi yerlerde işledikleri fiiller için de disiplin cezası verilebilecek. Bu disiplin cezaları iyi hal durumlarında etki edecek. Hakkında adli kontrol kararı verilen çocuk hükümlüler için de önemli bir düzenleme geliyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan bu çocuklar için psikolog görevlendirilecek. Psikologlar çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak.Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:25
  1. Af yasası ceza indirimi son dakika 2019
  2. Ceza infaz yasasıyla cezalar 1/2 oranında iniyor?
  3. Af yasasıyla kimler tahliye edilecek?
  4. Şartlı ceza indirimi
  5. af yasası
  6. süresiz nafaka ne zaman çıkacak?
  7. Af yasası kimler yararlanacak?
  8. af yasasında son dururum
  9. Af yasası ceza indirimi maddeleri neler?
  10. Af son dakika haberleri 6 Ekim Pazar

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