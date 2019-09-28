Af yasası ceza indirim son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi infaz düzenlemesi af yasası son durum

Ceza indirim af yasası son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Yargı paketi taslağının MHP ve CHP’ye sunulmasından sonra af yasası ne zaman çıkacak? Soruları binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından merak edilmekte. AK Parti ceza infaz yasasında önemli değişikliklerin yaşanacağı yargı paketinde son düzenlemeleri yapıyor. Af yasası caza indirimi af yasası çıkacak mı? sorusunu AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı. İşte ceza indirimi infaz düzenlemesi af yasası son dakika haberleri.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’nin yeni yasamı yılının ilk gündem maddesinin Yargı Paketi olacağını söyledi. Naci Bostancı, Pazartesi günü Meclis’e sunulması beklenen ilk yargı paketinin detayları açıkladı. Af yasası infaz düzenlemesinin ikinci pakette yer alacağını söyleyen Bostancı, şöyle konuştu: “İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Daha önce MHP’nin bu konuya ilişkin bir teklifi vardı. Geçen yıl verilmişti. Ona da baktık ‘neler getiriyor?’ diye. O çerçevede bir taslak var elimizde. Bunların yasalaşması için çok önemli hakkaniyete, adalete, vicdana, toplumsal teyide ihtiyaç duyan konularda herkesin desteğini aramak önemli. Çalışmalar tekamül ettiğinde, bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. O gün kamuoyunun önüne çıkarız ne yapacağımıza ilişkin. Bu günden bu konuyu konuşmak doğru değil. ‘İnfaz’ gibi meseleler beklenti doğuran konular. Konuşmaktan çok yapılması gereken işlerdir.”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da af yasasına ilişkin, "AK Parti Grubu'ndan edindiğimiz bilgilere göre sonraki paketlerde yer alarak görüşülecek." dedi ve şu mesajı verdi: "Şartlı ceza indirimindeki amacımız mahkumları yeniden topluma kazandırmak." dedi.