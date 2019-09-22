0553 313 94 23

Af son dakika haberleri! Af ceza indirimi bugün son durum nedir?

Af yasası ne zaman çıkacak? sorusu binlerce mahkum ve mahkum ailesi tarafından araştırılmakta. 1 Ekim’de Meclis’in açılacak olmasıyla birlikte af çıkacak mı, 3600 ek gösterge artışı verilecek mi, taşeron işçi kadroya geçecek mi, süresiz nafaka yasası Meclis’e ne zaman gelecek merak konusuydu. Ceza indirim yasasına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. AK Parti’nin MHP'ye sunduğu yargı paketi 38 maddeden oluşuyor. Pakette, toplam 5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Teklife göre aftan kimler yararlanacak?2019’da af ya da ceza indirimi yasası çıkacak mı? Peki, af tasarısı ne zaman açıklanacak ve ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte af tasarısına ilişkin son haberler.

22 Eylül 2019 Pazar 18:39
Af son dakika haberleri! Af ceza indirimi bugün son durum nedir?

Af yasası ne zaman çıkacak? sorusu binlerce mahkum ve mahkum ailesi tarafından araştırılmakta. 1 Ekim’de Meclis’in açılacak olmasıyla birlikte af çıkacak mı, 3600 ek gösterge artışı verilecek mi, taşeron işçi kadroya geçecek mi, süresiz nafaka yasası Meclis’e ne zaman gelecek merak konusuydu. Ceza indirim yasasına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. AK Parti’nin MHP'ye sunduğu yargı paketi 38 maddeden oluşuyor. Pakette, toplam 5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Peki, teklife göre aftan kimler yararlanacak? 2019’da af ya da ceza indirimi yasası çıkacak mı? Af tasarısı ne zaman açıklanacak ve ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte af tasarısına ilişkin son haberler.

Yargı Reformu Paketi taslağı hazırlanıp MHP'ye sunuldu. Paketle birlikte avukatlık sınavında değişiklik yapılacak ve avukatlık mesleğinde 15 yılını doldurmuş olanlara yeşil pasaport hakkı verilecek.  Pakette, arabuluculuk kapsamının genişletilmesine ilişkin maddeler de yer alıyor. Ceza infaz düzenlemesi ve yargı reformu görüşmelerinin 2019 Ekim ayında yeniden başlaması ve TBMM gündeminde yerini alması bekleniyor.

Af tasarısında neler var?

Pakette, ifade özgürlüğünü genişleten maddeler de yer alıyor. Sızan bilgilere göre, “sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları” suç olmaktan çıkarılıyor. Bu çerçevede terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya “hukuka uygunluk” nedeni ekleniyor. Pakette, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıklayanlar için de 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası getiriliyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:39
  1. Af son dakika haberleri!
  2. Af ceza indirimi bugün son durum nedir?
  3. Af yasası ne zaman çıkacak?
  4. Teklife göre aftan kimler yararlanacak?
  5. 2019’da af ya da ceza indirimi yasası çıkacak mı?
  6. Af tasarısı ne zaman açıklanacak ve ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak?
  7. Af tasarısında neler var?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baskın yapıldı! Polis parayı saya saya bitiremedi
    1. Baskın yapıldı! Polis parayı saya saya..
    2. Millet İttifakını sarsan anket..
    3. Af son dakika haberleri! Af ceza..
    4. ABD'de neler oluyor! Şaşırtan ölüm
    5. Garry Rodrigues: 'Bu durum çok üzücü...'
    6. Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman..
    7. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ilk..
    8. Kızıl Çin suçüstü yakalandı! Zincire..
    9. Gebeler keten tohumu yiyebilir mi?..
    10. Rusya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması:..
    11. Trump: Biden yanlış yaptı!
    12. Şanlıurfa isotundan sabun üretildi
    13. Ordu’da tabelalara ‘maganda’ kurşunu
    14. Hastaneden çıkıp HDP önündeki eyleme..
    15. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne..
    16. OGM personel alımı başvuruları ne..
    17. Körfez diken üstünde: BAE'de şüpheli..
    18. Yanan tencere nasıl parlar? İşte,..
    19. İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok
    20. 45 Aile HDP önünde eylem yapıyor
    21. 5 yaşındaki çocuk annesini kurtardı!
    22. Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
    23. Marsilya'da Gustavo pişmanlığı!
    24. ABD'de kimyasal korkusu: Ölüler ve..
    25. Donald Trump'tan dikkat çeken İran..
    26. Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA..
    27. Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD..
    28. Gaziantep'te kız kaçıran genci..
    29. Salatalık kabuğunun faydaları nelerdir?
    30. Burun şişmesi neden olur? Burunda..
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı