Af son dakika haberleri! Af ceza indirimi bugün son durum nedir?

Af yasası ne zaman çıkacak? sorusu binlerce mahkum ve mahkum ailesi tarafından araştırılmakta. 1 Ekim’de Meclis’in açılacak olmasıyla birlikte af çıkacak mı, 3600 ek gösterge artışı verilecek mi, taşeron işçi kadroya geçecek mi, süresiz nafaka yasası Meclis’e ne zaman gelecek merak konusuydu. Ceza indirim yasasına ilişkin beklenen gelişme yaşandı. AK Parti’nin MHP'ye sunduğu yargı paketi 38 maddeden oluşuyor. Pakette, toplam 5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Peki, teklife göre aftan kimler yararlanacak? 2019’da af ya da ceza indirimi yasası çıkacak mı? Af tasarısı ne zaman açıklanacak ve ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte af tasarısına ilişkin son haberler.

Yargı Reformu Paketi taslağı hazırlanıp MHP'ye sunuldu. Paketle birlikte avukatlık sınavında değişiklik yapılacak ve avukatlık mesleğinde 15 yılını doldurmuş olanlara yeşil pasaport hakkı verilecek. Pakette, arabuluculuk kapsamının genişletilmesine ilişkin maddeler de yer alıyor. Ceza infaz düzenlemesi ve yargı reformu görüşmelerinin 2019 Ekim ayında yeniden başlaması ve TBMM gündeminde yerini alması bekleniyor.

Af tasarısında neler var?

Pakette, ifade özgürlüğünü genişleten maddeler de yer alıyor. Sızan bilgilere göre, “sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları” suç olmaktan çıkarılıyor. Bu çerçevede terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkraya “hukuka uygunluk” nedeni ekleniyor. Pakette, terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin kimliklerini açıklayanlar için de 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası getiriliyor.