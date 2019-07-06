Af son dakika haberleri 2019 genel af ceza indirimi ne zaman çıkar 6 Temmuz genel af haberleri

Af son dakika haberleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli müjdeyi verdi. Cezaevi af son dakika haberlerini merak edene binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gözü kulağı Meclis’e çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Devlet Bahçeli’nin af açıklamasından sonra mahkum yakınları ceza indiriminin ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. 2019'da genel af çıkacak mı? Ceza indirimi yapılacak mı? Af son dakika haberleri 2019 genel af ceza indirimi haberleri son gelişme, Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkar genel af son dakika gelişmeleri, ceza indirimi af yasası son dakika ne zaman çıkar? 6 Temmuz genel af haberleri, 5 sene ceza indirimi onaylandı mı? Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son dakika 2019. İşte af yasası hakkında son gelişmeler...

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkar genel af son dakika gelişmeleri. AK Parti, toplumun önünde büyük sıkıntılar oluşturan sorunları tek tek çözmeye devam ediyor. Yeni askerlik sistemini hayata geçirilmesinden sonra şimdi gözler, ceza indirimi genel af yasısı başta olmak üzere, 3600 ek gösterge, EYT ve kıdem tazminatı konuları var. 2019 yılında ceza indirimi genel mahkum affı ne zaman çıkacak? Mahkum affı ve ceza indirimine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. MHP’nin mahkumlara ilişkin ceza indirimini öngören teklif Meclis Başkanlığına iletildi. Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. “2019 yılında ceza indirimi ve genel af çıkacak mı?” sorusu araştırılıyor. Yasanın çıkması durumunda ilk etapta 38 bin, toplamda ise 93 bin kişinin yararlanacağını öğrenildi.

Af son dakika haberleri yakından takip ediliyor. “2019 yılında ceza indirimi ve genel af çıkacak mı?” sorusu araştırılıyor. İlk olarak MHP’nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili açıklamalar devam ediyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. Ceza inidirimi af ne zaman? Başkan Erdoğan, MHP’nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı, tasarının maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. Ardından hükümet tarafından konu ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Seçim çalışmaları kapsamında özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af ve ceza indirimin konusunda son dakika açıklaması yapmıştı. "Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" ifadesini kullanan MHP lideri Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye konuşmuştu. Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' demişti.

Af son dakika haberleri

Af konusu ile ilgili son açıklama 6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, tarafından yapıldı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullanmıştı.

Yargıtay Başkanı Cirit affa karşı çıktı

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

Adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

Ceza indirimi genel af yasası ne zaman çıkacak?

5 yılın altında bulunan cezalarına Yargıtay yolu açılacak ve çelişkili FETÖ kararları nedeniyle Yargıtay İçtihat oluşturacak. Söz konusu değişikliği öngören teklif ise tatilden hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Söz konusu Yargı paketinin tatil öncesinde TBMM'ye sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel af ve ceza indirimi yasalaşmasıyla beraber cezaevlerinde bulunan 80 binden fazla tutuklu ve hükümlü serbest bırakılacak.

MHP’nin verdiği af teklifinden neler var?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutulmuştu.