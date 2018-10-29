Af son dakika gelişmesi AK Parti af teklifi hazırlıyor

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden MHP’nin hazırlayıp Meclis’e sunduğu affı teklifine ilişkin AK Parti’den son dakika açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP’nin af teklifi üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kamuoyunda büyük beklentiye neden olan af konusundaki çalışmaları değerlendirdi. MHP’nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sunduğu ve daha sonra da Adalet Komisyonuna sevk edilen af teklifine ilişkin AK Parti olarak çalışma yaptığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gül, af teklifine ilişkin, “MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin ise AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül, “Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” dedi.