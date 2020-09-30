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Aktüel "Af" filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek
Aktüel

"Af" filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:09:18 -
"Af" filmi dünya prömiyerini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Cem Özay'ın yönettiği ilk uzun metraj filmi "Af", 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı film, 31 Ekim-9 Kasım'da düzenlenecek festivalin ana seçkisinde yer alacak.

Geçen yıl Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi’nin bir dağ köyünde çekilen filmin yapımcılığını Ömür Güner, ortak yapımcılığını ise TRT üstleniyor.

Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticaretiyle sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Af", Antalya Film Forum'dan TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü kazanmıştı.

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