Af düzenlemesi olacak mı? Şartlı ceza indirimi kimlere vuracak? Mahkum affı son durum

Af düzenlemesi olacak mı? Af çıkacak mı, af çıkacaksa nasıl bir düzenleme olacak? Birinci yargı paketi Meclis’ten geçti. Şimdi sıra ikinci yargı paketinde. Başta af paketi MHP’nin önerisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’nin af ceza indirimi teklifinin değerlendirileceğini söylemiş ve kendilerinin de çalışması olacağını bu çalışma sırasında MHP’nin teklifinin de değerlendirileceğini vurgulamıştı. AK Parti’nin infaz düzenlemesi tamamlandı. Şimdi gözler ikinci yargı paketinin yani af düzenlemesinin içinde bulunduğu teklifin Meclis’e ne zaman geleceğinde. Şartlı ceza indirimi kimlere vuracak? İşte detaylar.

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejis hakkında bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ndeki amaç ve hedefler adım adım hayata geçiyor. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan yargı reformu sayesinde; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında güçlü bir adalet sistemine de kavuşmuş olacağız."

MHP'nin af teklifine ilişkin Çelik, “Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. ‘Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki bir takım örneklerinden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır” dedi.

Şartlı ceza indirimi ile ne kadar mahkum tahliye olacak?

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

Af yasası ne zaman Meclis’e gelir?

AK Parti ve MHP´li kurmayları, ikinci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın onay vermesi halinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de taslak metninin son şeklini görmesinden sonra muhalefet partilerinin görüşüne sunulacak. AK Parti, birinci yargı paketinde olduğu gibi ikinci yargı paketini de muhalefet partileri ile uzlaşarak geçirmeyi planlıyor. Paketin, Kasım ayı ya da 2020’nin Ocak ayında Meclis takvimine göre TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.