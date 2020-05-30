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Aktüel

ADÜ’lü İlayda hayata tutunamadı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi İlayda Kaim, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:39:50 -
ADÜ’lü İlayda hayata tutunamadı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi İlayda Kaim, hayatını kaybetti.


ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencisi İlayda Kaim geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Trabzon’da yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç öğrenciden acı haber geldi.


İlayda Kaim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerini yasa boğarken Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.



ADÜ’nün resmi web sitesinde İlayda Kaim için başsağlığı mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda, "Üniversitemiz Sultanhisar MYO, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencimiz İlay Kaim geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan Rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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