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Ekonomi ADÜ personel alımı yapacak
Ekonomi

ADÜ personel alımı yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:37:00 -
ADÜ personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru   yapacak   adayların,   https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet  adresinde  bulunan  Sözleşmeli  (657  S.K.  4/B  )  Personel  İşlemleri  başlığı  altındaki Başvuru   Formunu   eksiksiz   şekilde   doldurması,   istenilen   belgelerle   birlikte   ilanın   Resmî Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  gün  içinde  (mesai  saati  bitimine  kadar)  Aydın  Adnan Menderes  Üniversitesi  Rektörlük  Binası  3.  Kat  Personel  Daire  Başkanlığı  Efeler  /  AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı  için  işleme  alınmayacak  ve  işleme  alınmayan  başvurular  ile  ilgili  adaylara  ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

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