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ADÜ Hastanesi’nde Palyatif Bakım Merkezi açılacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni oluşturulan 23 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi’nin faaliyete geçmesi için gerekli olan ’Geçici Ruhsat Belgesi’ Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:33:54 -
ADÜ Hastanesi’nde Palyatif Bakım Merkezi açılacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni oluşturulan 23 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi’nin faaliyete geçmesi için gerekli olan ’Geçici Ruhsat Belgesi’ Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.


Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni oluşturulan 23 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi’nin faaliyete geçmesi için gerekli olan ’Geçici Ruhsat Belgesi’ Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı ve ’Tescil Belgesi’ Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlendi.


ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşamı boyunca desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakım merkezimizin kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlandığı belirtildi.

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