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Aktüel

ADÜ Genç Ofis açılış için gün sayıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çalışmaları hızlandırılıp, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre projelendirilen fonksiyonel ve dinamik bir mekan haline gelecek olan ADÜ Genç Ofis çok yakında gençlerin hizmetine açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:23:59 -
ADÜ Genç Ofis açılış için gün sayıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çalışmaları hızlandırılıp, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre projelendirilen fonksiyonel ve dinamik bir mekan haline gelecek olan ADÜ Genç Ofis çok yakında gençlerin hizmetine açılacak.


Binlerce öğrencinin yetişkin rollerine hazırlanıp sosyalleştiği 60’ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini artırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amacıyla Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan ADÜ Park alanında açılması planlanan “Gençlik Merkezi Genç Ofis” projesinde sona gelindi.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, gençlere büyük katkı sağlaması planlanan ADÜ Genç Ofis hakkında açıklamada bulunarak, “Ofisimiz, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerimizin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla, mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

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