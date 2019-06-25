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ADSYB Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 düve ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilan edilen ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi’ programı kapsamında kurulan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 gebe düve için yarın ihale yapılacak.

25 Haziran 2019 Salı 16:02
ADSYB Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 düve ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilan edilen ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi’ programı kapsamında kurulan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 gebe düve için yarın ihale yapılacak.


ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör, yaptığı açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Düve Yetiştiriciliği’nin Desteklenmesi Programı kapsamında; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması için Bakanlık tarafından belirlenen illerdedamızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması,sermayenin ülke içerisinde kalması için 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi yapılması, ayrıcaticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletmeler kurulmasına yönelik yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Programı ilan edilmiştir” dedi.



ADSYB’nin program kapsamında 2017 yılında başvurusunu yaptığını hatırlatan Güngör, “Bu kapsamda Birliğimiz tarafından yapılan ‘ADSYB Damızlık Düve Merkezi’ proje başvurumuz 2017 Şubat ayında kabul edilmiş ve proje faaliyetlerine başlanmıştır.Bakanlığımız tarafındanyüzde 50 oranında desteklenen projemiz kapsamında Aydın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesinde Birliğimize ait yaklaşık 92 dekarlık arazide ‘ydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Damızlık Düve Merkezi’ kurulmuştur. Merkezimiz 500 baş düve kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. Bakanlık tarafından belirlenen buzağı seçim kriterleri kapsamında yüzde 90’ı ithal olarak, yüzde 10’u yurt içi ari işletmelerden olmak üzere, siyah alaca-holstein, kırmızı alaca- holstein ve simental ırklarına sahip500 adet buzağı tedarik edilmiştir. Pedigrileri mevcut kaliteli ırklar olan düvelerimizin bakım ve beslenmesi uzman ve tecrübeli teknik personellerimiz gözetiminde yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.


Başta değerli üyelerimiz olmak üzere tüm değerli hayvancılık sektörütemsilcilerininkaliteli damızlık düve temini için başlattığımız bu proje kapsamında düvelerimizin ilk satışı ihale usulü ile 26 Haziran saat 11.00’de Bozdoğan Alamut mevkiindeki ADSYB işletmesinde yapılacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:02
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