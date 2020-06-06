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Aktüel

Adreslere şafak baskını! Adana'da özel harekat destekli PKK/KCK operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası şahıslara yönelik kentte şafak vakti düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 08:05:00 -
Adreslere şafak baskını! Adana'da özel harekat destekli PKK/KCK operasyonu

Adana’da, PKK/KCK terör örgütü adına polislere yönelik korsan eylem düzenlendiği belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şafak vakti eş zamanlı baskın

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polise EYP'li, molotof kokteylli eyleme katılmışlar

Yakalanan zanlıların, polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteylli saldırıda bulundukları ve korsan gösteri eylemlerini katıldıkları öğrenildi. Terörle mücadele polisleri, zanlıları teknik cihazlarla alınan görüntüler ve yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit ettiği belirtildi.

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