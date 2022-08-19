Adrese teslim konser! Ahlaksızlık köpürten Melek Mosso ödülü kaptı

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Sahnedeki gayr-i ahlaki giyim-kuşam ve ahlak dışı sözleri ile tepkileri üzerine çeken Melek Mosso, CHP tarafından konserle ödüllendirildi.

Verdiği bir konserde elbisesini açarak kadınlara seslenen Melek Mosso, sahnede edepsiz bir şekilde orta parmak hareketi yapmıştı.

'Soyunun' diyerek ahlaksızlık çağrısında bulundu!

Kamuoyunun tepkisini çeken şarkıcı konser sırasında, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl konuşmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok." ifadelerini kullanarak, genç kızlara "soyunun" şeklinde ahlaksızca çağrıda bulunmuştu.

Ispartalılar karşı çıktı konser iptal edildi

Melek Mosso'nun sahnedeki skandal sözleri, Isparta'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde yeniden gündeme geldi. Festivalde konser vermesi planlanan Melek Mosso'nun sahnesi, ahlaki hassasiyete sahip çevrelerle Ispartalıların tepki göstermesi üzerine iptal edildi.

CHP Mosso'yu konserle ödüllendirdi

Ahlaki hassasiyete sahip Türk toplumunun tepkisine kulaklarını tıkayan CHP'li Manavgat Belediyesi ise, 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Melek Mosso'nun konser vereceğini duyurdu.

CHP'li Başkan Şükrü Sözen öncülüğünde ilçede düzenlenecek bayraklı meşaleli fener alayı sonrasında Mosso'nun sahne alacağı öğrenildi.