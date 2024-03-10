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Yerel Adres sormak için aracından inen sürücü, o an otomobilin çarpması sonucu öldü
Yerel

Adres sormak için aracından inen sürücü, o an otomobilin çarpması sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-10 15:18:00 -
Adres sormak için aracından inen sürücü, o an otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, adres sormak için otomobilinden inen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, adres sormak için otomobilinden inen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özdemir (73), Yeni Antalya Yolu Seyran Mahallesi'nde, adres sormak için yol kenarına park ettiği 54 NC 012 plakalı otomobilinden indi.

Bu sırada aynı istikametten gelen Taylan Ç. (30) idaresindeki 42 ATM 108 plakalı otomobil, Özdemir'e çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Sürücüsü Taylan Ç, gözaltına alındı.

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