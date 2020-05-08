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Aktüel

Adrasan'da yanan ağaç ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:54:03 -
Adrasan'da yanan ağaç ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde bir otele ait bungalovda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Adrasan Mahallesi Çakmak mevkisinde bulunan bir otele ait iki katlı ahşap bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmasına katıldığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangında, bölgede "ağaç ev" olarak bilinen ve otel misafirlerinin konakladığı bungalov kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangının söndürülmesinin ardından jandarma ve itfaiye ekipleri de yanan alanda inceleme yaptı.



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