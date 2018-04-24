Adnan Polat: Kentsel dönüşümde süre kısalsın işler açılsın

İstanbul’un yüzde 72’sinin kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini söyleyen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “15 milyon nüfuslu şehrin 10,5 milyonunun oturduğu konutların yeni baştan yapılması gerekiyor, bu çok muazzam bir şey. İstanbul’da önümüzdeki 30 sene daha yapılacak iş var” dedi. Gayrimenkul sektörünün gündeminde olan konuları değerlendiren Polat şu mesajları verdi:

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Geçen yıl referandumdan sonraki dönemde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan düşüşü fark eden yatırımcıların gayrimenkul alımına yönelmesiyle satışlarda bir hareketlilik başladı. Talebin daha da artacağını düşünüyorum. Aslında şu dönemlerde gayrimenkul yatırımı yapanlar bence doğru karar vermiş olur. Çünkü fiyatlar artacak. Gayrimenkul, bazı durgunluk dönemlerinden sonra dövizden, altından çok daha hızlı artıyor. Bunu bilen yatırımcı gayrimenkule döndü ve satışlarda hız başladı. Biz şu andaki gidişattan memnunuz.

CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUM

Orta gelir grubundakilerin gayrimenkul yatırımına girmesi için enflasyon ve faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanımızın faizle ilgili mücadeleci yaklaşımına katılıyorum. Bu faizleri aşağı indirmenin yolunu illa bulmamız lazım. Bu hayatın her alanında olduğu gibi, konut sektörünü de etkiliyor. Eğer faizle mücadelede etkinlik sağlanırsa satışların daha da artacağına eminim. Konutbank tarzı bir yaklaşım gerekli. Çünkü Türkiye’nin yüzde 70’inin kentsel dönüşüme, değişime uğraması şart olduğu için, bununla ilgili bir finans kurumunun olmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Gayrimenkul sertifikası uygulamasının önemli bir enstrüman olduğunu aktaran Polat, “Çünkü konut alamayanlar belki hisse alarak bunu değerlendirebilir. Onun da daha aktif hale getirebileceğini düşünüyorum. Bunun halka daha iyi duyurulması lazım. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer tatmin olursak, yapacağımız projelerde, hatta Piyalepaşa’da bile bunu uygulayabiliriz. Çünkü eğer bu olursa, konut sektörüne ciddi bir kaynak girmiş olur.

300 BİN DOLAR DOĞRU RAKAM

Yabancıya vatandaşlık hakkı için 1 milyon dolarlık konut alım şartının 300 bin dolara indirilecek olması önemli bir adım. Avrupa’da 300 bin dolara vatandaşlık veren ülkeler var. Bu takdirde satışlar artacaktır. Bence 300 bin dolar doğru bir rakam.

PİYALEPAŞA’DA İLK TESLİM YAZ SONU

Adnan Polat, “Özel sektörün en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilen Piyalepaşa projesinin konutla ilgili birinci bölümü yaz sonunda teslim edilecek. İstanbul’un göbeğinde böyle büyük bir kentsel dönüşüm projesini yapmak kolay olmuyor ama epey yol aldık, çok az bir kısım kaldı. Şu anda talepten memnunuz. Bu proje kapsamındaki iş hanı ve otelden oluşan ticari alanlara başlayacağız, bunu da 2020’de tamamen bitirmek istiyoruz. Üstü açık bir alışveriş sokağımızı 2019’un ekim ayında açmayı planlıyoruz” dedi.