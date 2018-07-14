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Adnan Oktar'la ilgili flaş gelişme

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:32
Adnan Oktar'la ilgili flaş gelişme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesine 14.45'te gelen Adnan Oktar, hastanenin arka kapısından getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar'ın hastaneden çıkışı sırasında yanında bir kız çocuğu bulunan kadın Oktar'a tepki gösterdi. Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi.

Adnan Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:32
  1. Adnan Oktar
  2. Bayrampaşa Devlet Hastanesi
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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