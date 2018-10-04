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Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor

Adnan Oktar grubunun Üsküdar Kandilli'de bulunan kaçak yapılarının yıkım çalışmaları başladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:26
Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor

Oktar grubuna operasyon yapıldıktan sonra mülklerin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) villa ile 23 kaçak yapıdaki değerli eşyaları taşımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belideyesi Encümeni'nin aldığı yıkım kararının gereğinin yapılması için adım atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri, villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yere iş makineleriyle geldi. Ekipler, gerekli tertibatı aldıktan sonra daha önce gerçekleşen inceleme sonunda kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı.

Yıkıma doğru giden süreç

Adnan Oktar grubuna 11 Temmuz'da polisler tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyonda Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Takip eden günlerde, Oktar ve beraberindekiler tutuklanırken dikkatler birçok yapının bulunduğu Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki yapılara çevrildi.

Buradaki yapıların çoğunun imara aykırı inşa edildiği iddia edilmesine rağmen gerekli inceleme yapılamadı. Oktar ve grup üyelerinin tutuklanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, günlerce villa çevresindeki binalarda arama ve inceleme yaptı.

Savcılığın araştırmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 25 Temmuz'da gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Kandilli'de Boğaziçi ön görünümünde yer alan mekanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğini tespit etti ve villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asıldı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü, yıkım kararı ve para cezasının alınması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne gerekli yazılar gönderdi ve savcılığa kaçak yapılar için suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine 1 Ağustos'ta toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı verdi.

Para cezası da verildi

15 Ağustos 2018 tarihinde yeniden toplanan encümen, bu kez de "Yapı Tatil Tutanağı" gereği 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13. maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre 3 parselin sahibi Ali Fuat, Seher, Sinan, Selim ve Neslihan Cüre hakkında toplam 86 bin 913 lira, 55 parselin malikleri; Şükran Uygun, Sonuç Köse, Gülşen İlter, Zülal Akyol, Güler Çağlı Berin Tatlıcı ve Sadiye Şermin Demirbağ'a 89 bin 355 lira para cezası verdi.

Yıkım kararının uygulanması beklenirken villa ve diğer yapıların devredildiği TMSF, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı göndererek yıkımın ertelenmesi için bir aylık süre verilmesini talep etti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek, yıkım kararının bir ay ertelenmesi istendi.

Belediye bu nedenle yıkımı bir ay erteledi. Tanınan süre 1 Ekim'de son buldu. Ancak bu sefer de eşyaların taşınması için birkaç günlük daha süre verildi.

TMSF villa ve diğer yapılardaki kıymetli eşyaları, taşıdı. Belediye de yıkım kararını, savcılık ve emniyet güçleriyle birlikte hareket edilerek gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:26
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