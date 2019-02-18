Adnan Oktar’ın prensi itirafçı oldu! Amerika, İsrail ve Vatikan...

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada bir itirafçı daha yeni listeye eklendi. Oktar grubunun önemli isimlerinden biri olan işadamı Altuğ Revnak Eti, tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa dilekçe yazarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtti.

Bu başvurunun üzerine savcılık tarafından Altuğ Revnak Eti'nin ifadesi alındı. 30 yıldır Oktar grubunun içinde olduğunu anlatan Eti, yaklaşık 150 sayfa ifade verdi. İfadesinde Oktar'ın talimatıyla Doğa Bilimler Derneği'ni kurduğunu iddia eden Eti, derneğin başkanlığını yaptığını söyledi.

Okullardaki çocuklar kandırılıyor

Eti'nin Doğa Bilimleri Derneği adı altında okullarda faaliyet yaparak, küçük yaşta çocukların örgüte girmesini sağladığı iddia ediliyordu.

Amerika, Vatikan ve İsrail bağlantılarını paylaştı

İkinci bir iddiaya göre de örgütün Amerika, Vatikan ve İsrail bağlantılarını sağladığı öne sürülen Eti'nin bu konularla ilgili detaylı ifade verdiği öğrenildi.

Çocuk tacizi, turnike, kara para, ajanlık

Savcılığa 150 sayfa ek ifade veren Altuğ Eti 30 yıldır örgüt içinde yaptığı faaliyetleri teker teker anlattı. Örgütün yakışıklı üyelerinin lise ve üniversitelerde örgüte kız temin etmek için çalışma yaptığını anlatan Eti, uluslararası ajanlık faaliyeti, kara para aklama, küçük yaşta kız çocuklarının cinsel tacize uğraması ve turnike sistemi hakkında önemli itiraflarda bulundu.