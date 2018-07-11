Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!

Yıllardır dini kullanarak sapkın yayınlara imza atan Adnan Oktar'a bugün 'dur' denildi. Bu Sabah Adnan Oktar ve müridlerine şafak operasyonu düzenlendi. Oktar ve yaklaşık 200 müridi gözaltına alınırken operasyonda çok sayıda silah çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Akit Medya Grubu tüm yayın organlarıyla bugüne kadar Adnan Oktar'a karşı mücadele ederek bütün pisliklerini ortaya dökmüştü. İşte Oktar'ın geçmişte en çok bilinen pislikleri;



AVUSTURYA'DA YAŞAYAN KIZLARI AİLESİNDEN KOPARARAK ALIKOYDU



Adnan Oktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan biri 17 diğeri 19 yaşındaki 2 genç kızı alıkoydu. 44 Yaşındaki baba Elvan Koçak'ın çabalarıyla ortaya çıkan olayda, baba Koçak, bir süredir haber alamadığı kızlarını Oktar'ın A9'da yayınlanan programında kedicikleri arasında gördü. Olayın şokunu atlatmadan apar topar Türkiye'ye gelen Koçak, hukuki mücadelelere başlamıştı. Bir süre sonra koçak'ın kızlarının Oktar tarafından alıkonulduğu ortaya çıkmıştı.





'ADNAN OKTAR AİLEMİ YIKTI'



Akit TV’ye konuşan Elvan Koçak, “Adnan Oktar ailemi yıktı sonra da çocuklarımı elimden aldı” dedi. Anne Gülperi Koçak nedeniyle 19 ve 17 yaşlarındaki çocukları Şeyma ve Büşra’yı Adnan Oktar’a kaptırdığını söyleyen baba Koçak suç duyurusunda bulundu.

33. DERECE MASON DİPLOMASI ALDI



Adnan Hoca olarak da bilinen Adnan Oktar'ın daveti ile İstanbul'a gelen İtalyan Mason Locası lideri Gian Franco Pilloni, Adnan Oktar'a "33. Derece Mason Diploması" verdi.

Adnan Oktar'ın A9 TV'deki canlı yayın programına katılan İtalyan Mason Locası Gian Franco Pilloni, İslam coğrafyasındaki kanın durdurulması için Oktar ile konuşarak görüşlerini söyledi ve Adnan Oktar'a programda 33.Derece Mason Diploması'nı verdi.





İSRAİL SOYUNDANIM DEMİŞTİ



Kendi kanalında yaptığı yayınlarında sürekli İsrail'i öven hatta övmekle kalmayıp İsrail'in Filistinli'leri bombalamasını bile "Onlar da İsrail'e füze atmasın" diyerek savunan, Adnan Oktar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı için de "İsrail'in Kudüs'ü tarihi bir şehir olarak muhafaza etmesi gerekiyor" açıklamasında bulunarak İsrail'e desteklerini sunmuştu.

Oktar, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "İsrail soyundanım" demişti.



OKTAR'DAN KAÇAN CEYLAN ÖZGÜL HER ŞEYİ ANLATTI



Adnan Oktar’dan kaçan eski kediciklerden Ceylan Özgül instagram hesabından ailelere seslenerek ibretlik açıklamalar bulunup örügütün pisliklerini ifşa etti. İşte Ceylan Özgül’ün o duyurusu; “Burdan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun.





ŞEYTANİ OLUŞUM

‘Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut.

İÇİNDEN ÇIKMAK ÇOK ZOR



Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir.

Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum. Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içindeyim.



ANNEMİN CENAZESİNE BİLE GİDEMEDİM

Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm O’nun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek.