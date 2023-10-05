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Gündem Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 11:19:00 -
Adnan Oktar'a bilgi sızdıran eski bakanın kim olduğu ortaya çıktı

8 bin yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ı operasyon öncesinde uyaran ismin eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan Okuyan, "Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım" ifadelerini kullandı.

Eski Emniyet Müdürü Furkan Sezer, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon öncesinde Oktar'ın eski bir bakan tarafından uyarıldığını öne sürmüştü.

Bu ismin kim olduğu merak edilirken eski bakan Yaşar Okuyan ismi öne çıktı. İddiaların sorulduğu Okuyan, "Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım" dedi.

"DİKKATLİ OLUN" DİYE UYARMIŞLAR

8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlar, yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Operasyonun yapıldığı dönemde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in, eski bir bakanın Adnan Oktar'ı soruşturma konusunda uyardığını ve "Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, hocamızı uyarın" dediğini iddia etmişti.
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Yorumlar

Bülent

Bu yasara, karaciğer veren bin pişman değilse, ben de ben değilim..

Ferit

Nice yaşar okuyan gibi bu millete ihanet eden sahtekar vekil var bu dünyanın birde öteki tarafı var ömür dediğin yüz yılda olsa herkes o çukura düşecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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