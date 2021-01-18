Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatı Eser Çömlekçioğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Peki bu cezalar, mağdurları tatmin etti mi? Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında örgütün bilinmeyenlerini anlattı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü tarafından mağdur edilen insanların avukatı Eser Çömlekçioğlu, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=DY7kF4xG1Jc&feature=youtu.be