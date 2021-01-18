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Gündem Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatı Eser Çömlekçioğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatı Eser Çömlekçioğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Peki bu cezalar, mağdurları tatmin etti mi? Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında örgütün bilinmeyenlerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:06:00 - 2021-01-18 16:16:03
Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatı Eser Çömlekçioğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü tarafından mağdur edilen insanların avukatı Eser Çömlekçioğlu, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=DY7kF4xG1Jc&feature=youtu.be

 

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