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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'daki lüks villasında gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Bu sırada Adnan Oktar'ın özenle taradığı saçlarının bozulduğu objektiflere yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Oktar, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" diye konuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis ekipleri tarafından emniyet binasına götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:31
  1. İstanbul
  2. adnan oktar
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • Gun yuzu gormesinGun yuzu gormesin1 sa önce
    Bu iblis gun yuzu gornesin bir daha
  • AliAltun AliAltun 1 sa önce
    Şeytan yakalanmış gibi sevindim.
  • eminemin1 sa önce
    Arapça sayfalarda görmüştüm, Türkiye ve erdoğan düşmanları bu şahsın dansöz oynattığı videoları yayınlıyor ve "işte Erdoğanın ülkesindeki din hocaları" diyerek insanları kandırıyorlardı, yani adamın yediği halt Erdoğan ve tüm Türkiyeye yıkılıyordu, kimse dinimizi eğlence ve keyfine alet etmeye kalkışmasın, kimse bir daha kadınlara da "kedicik" dedirtmesin!!
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BU SAPIK İSRAİL HAHAM I MOSSAD YADA M16 AJANI, KANUNLARIN BOŞLUĞUNDAN CEZALARIN HAFİFLİĞİNDEN KURTULURSA ; BİR VATANDAŞ OLARAK BUGÜNÜN YÖNETİCİLERİNİ AFFETMEM
  • gökhangökhan1 sa önce
    çok bile beklediniz
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