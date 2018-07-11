Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Bu sırada Adnan Oktar'ın özenle taradığı saçlarının bozulduğu objektiflere yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Oktar, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" diye konuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis ekipleri tarafından emniyet binasına götürüldü.