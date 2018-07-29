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Adnan Oktar örgütüne büyük şok

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan firari müridlerin pasaportları iptal edildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 01:36
Adnan Oktar örgütüne büyük şok

Adnan Oktar'ın yurdışındaki firari sanıklarına büyük şok. Sosyal medyada örgüt propagandası yapan Oktar'ın firari müridlerinin pasaportları iptal edildi. Edinilen bilgiye göre Çin'de bulunan firari örgüt üyesi Hasan Basri Güner'in pasaportu iptal edildi.

ÇİN'DE DE CASUSLUK SORUŞTURMASI

Türkiye'de uluslararası ajanlık soruşturması kapsamında aranan Hasan Basri Güner'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Shanghai’de yasayan Hasan Basri Güner'e Çin yönetimi tarafından da ajanlık soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON

Öte yandan sosyal medyada örgüt propagandası yapan isimlere yönelik operasyon başlatıldı. İki kişi gözaltına alınırken ikinci dalga operasyonu kapsamında sosyal medyada tehdit ve şantaja devam eden örgüt üyelerinin gözaltına alınacağı belirtiliyor.

İTİRAFÇI SAYISI ARTIYOR

Adnan Oktar operasyonun boyutları ortaya çıktıkça itirafçı sayısı da artıyor. Şikayetçi sayısı giderek artarken Adnan Oktar ve örgütü hakkında suçlamaların giderek arttığı belirtiliyor. Adnan Oktar hakkında 18 küçük yaşta kız çocuğunun ailesi şikayetçi olurken kara para trafiği konusunda önemli bilgilere ulaşıldı. İtirafçıların açıklamaları doğrultusunda operasyon derinleştirilecek. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar bekleniyor.

İLK DURUŞMA 2019 YILININ İLK AYLARINDA

Adnan Oktar örgütü hakkında ilk duruşma yaklaşık 6 ay sonra başlayacağı ve davanın kısa sürede sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor. 1999 yılındaki dava zaman aşımına uğramış ve örgüt üyeleri ceza almaktan kurtulmuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 01:36
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