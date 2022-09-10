Adnan Oktar örgütü itirafçısından kan donduran açıklamalar!

Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi Müge O., 30 yılını içinde geçirdiği yapılanmayı anlattı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan Müge Ö., ifadesinde, "30 yıl boyunca dayak yedim, baskıdan, sindirilmeden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yaşadıklarımız 12-13 sezon dizi olur." dedi.

72'si tuıtuklu 215 sanığın yargılandığı Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada ifade veren Müge Ö., 30 yıl boyunca yer aldığı yapılanmayı anlattı.

"İnsanları birer robot haline getirdi"

Örgüte ilk giren kişilerden olduğunu ve "bacı" grubunda yer aldığını itiraf eden Müge Ö., suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar’ın insanların algılarıyla oynadığını ve insanları birer robot haline getirdiğini söyledi.

Oktar'ı, "Hiçbir özelliği olmayan, narsist bir insandır." sözleri ile tanımlayan Müge Ö., ifadesinde şunları söyledi:

Bu, bizim becerimizi kullandı. Erkekleri işlere yolladı, kimini Çin’e, kimini Amerika’ya yolladı, paralarını aldı. Onlarca sene bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı. Güzellikleri, zaaflarını kullandı. Bize Kur’an ile yaklaştı. Yavaş yavaş emir felsefesini bize enjekte etti. Şu an kendi kişiliğimi yeni kazandım. Arkada dinleyen insanlar, kendilerine ne dikte ediliyorsa onu yapıyorlar. Yüzde 51 Adnan Oktar suçluysa yüzde 49 yöneticileri suçlu.

30 yıl boyunca dayak yedim. Burada oturduğu gibi oturuyordu. ‘Gel buraya’ diyordu, dövüyordu. Baskıdan, sindirilmeden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İstediklerini yapsınlar, benim bir Allah’a verecek canım var.

Ben süpermarketleri reklamlarda görüyordum. 4 duvar arasında çeviri yapıyordum. Benim İstanbul’u bilmem. Televizyon dizilerini dron ile çekiyorlar ya onlardan görüyordum. Ben Paris-Londra metrolarını avucumun içi gibi bilirdim. İstanbul metrosuna 2 sene önce binebildim ancak. İlk yıllar ne zaman dışarı çıkacağın belli değildi. Orası dehşet eviydi, yıkılan evde kaç insan eziyet gördü, kaşları kazıtıldı, saçları kesildi. Ailemizden çevremizden, arkadaşlarımızdan izole ettiler.

Sevilecek insan değil, bu tipe bakın, şu saçlara bakın. İnsan fıtratına aykırı bir insan.