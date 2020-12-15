  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon
Aktüel

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde, 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:24:45 -
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmeninde bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi.

Ekipler İstanbul merkezli 9 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelilerin örgütün yönetici ve üyeleri ile HTS irtibatları olduğu, aleyhlerinde örgütle iltisaklı olduklarına dair ifade bulunduğu, işlem yapılmış örgüt üyelerinden elde edilen dijital verilerde bilgilerine rastlanıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım
Gündem

'Herbokolog' gibi... Öve öve bitiremedi! 'Ordinaryus' Fatih Altaylı: O aşıyı olacağım

Karşısındaki kadın muhabire aldırmadan koronavirüs gibi bir konuyu bile cinselliğe bağlayarak insanlara korku vermeye çalışan "Ordinaryus Pr..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki
Dünya

Aliyev'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, hukuka aykırı bu..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay