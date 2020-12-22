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Aktüel Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Aktüel

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:06:20 -
Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın ardından "örgüt yöneticisi" konumunda oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Aylin Atmaca, Bora Yıldız ve İbrahim Tuncer'in, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, Adnan Oktar ve tüm arkadaşlarıyla birlikte beraatlerini talep etti.

Şikayetçilerin avukatlarından Andaç Maraşlıoğlu da mütalaaya katıldıklarını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada daha sonra sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına geçildi.

Bazı sanık avukatları, savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, daha önce süre verildiğinden bu talebi reddedince, sanık avukatlarından Ayşe Toprak beyanda bulundu.

Yarına ertelenen duruşmada, sanık avukatlarının beyanları alınacak.



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