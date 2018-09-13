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Adnan Oktar - Odatv işbirliği sürüyor! Akit'e saldıran Adnan Oktar'dan Odatv'ye övgü

Cezaevindeki Adnan Oktar kendini savunan bir mektup yazarak Odatv'ye gönderdi. Kamuoyuna "Adnan Hoca" olarak servis ettiği Adnan Oktar, Akit'e belaltı iftiralarla saldırırken Odatv'yi ise "samimi" ve "cesaretli" sözleriyle övmesi dikkat çekti.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:25
Adnan Oktar - Odatv işbirliği sürüyor! Akit'e saldıran Adnan Oktar'dan Odatv'ye övgü

 yeniakit.com.tr 

İslam'ı ifsat etmek için çaba sarfeden Adnan Oktar, kamuoyuna "Adnan Hoca" olarak lanse eden Odatv’ye bir mektup gönderdi.

Sahte 'Mehdi'yi savunmaya geçen Odatv’ye gönderdiği mektubunda Adnan Oktar, hakkındaki iddialara cevap verirken Odatv'ye ise "cesur" ve "samimi" sözlerile övgüler düzdü.

Adnan Oktar kendisi için "Mehdi" ifadelerinde bulunan Abisi için ise "kendi kanaatidir" demesi dikkat çekti.

ODA TV ve Adnan Oktar arasındaki şer ittifakı deşifre oldu!

ADNAN OKTAR-ODATV BİRLİKTELİĞİ İLK DEĞİL

Suç örgütü lideri Adnan Oktar, İslam'ı ifsat eden sapkın fikirlerini tv ekranlarından yaymaya çalışmasına sert tepki gösteren Akit Medya grubu oldu. Adnan Oktar'ı ifşa eden Akit'e karşı avukat ordusunu harekete geçiren Adnan Oktar suç örgütüne medya desteği ise Odatv'den geldi. Oktar'ın avukatları, Akit'i savcılığa şikayet ederken, aynı şikayet dilekçelerinin içerikleri ise Odatv'de kendi hazırladıkları habermiş gibi yayınlandı.

AKİT'E ATILAN İFTİRALARI İLK ODATV SERVİS ETTİ

Örgüt, kendileriyle ilgisi olmayan konularda dahi, Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser hakkında suç duyurusunda bulunarak medya grubumuza saldırdı. Yürütülen hukuki işlemler sırasında kimsede olmayan çarpıtılmış bilgiler, başı-sonu kesilmiş videolar ise ilk olarak Odatv tarafından servis edildi. Adnan Oktar Suç Örgütü ve Odatv’nin aynı anda Akit’i hedef alması ve hukuki süreçlere konu olan isnatların aynı zaman diliminde, kimsede yokken Odatv tarafından yayınlanması, Türkiye’de İslam karşıtlarının ittifak halinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre ediyoruz! Odatv'ye sızan Adnancılar...

İŞTE O MEKTUP

İşte Adnan Oktar’ın Odatv’ye gönderdiği mektup:

"Oda TV Haber Merkezi Müdürlüğüne;

Abimle ilgili haberinizi düzeltmek istiyorum. Abimin açıklamaları, kendi hadis araştırmacılarıdır, kendi kanaatidir.

Benimle ilgili basında çıkan yanlış haberleri bana yazarsanız size doğrusunu atabilirim. Basında çıkan Antik Tevrat haberi doğru değildir. Bir Musevi dostumun emanet bıraktığı bir Tevrat'tır ve antik değildir. 60 yıllık bir el yazması Tevrat. Musevi dostum bir uğradığında geri iade şartıyla incelemek üzere emaneten alınmıştır.

Para kasam olarak tanıtılan kişi, fakir maddi durumu yerinde olmayan, seyyar satıcılıkla geçinen bir kardeşimiz. Arkadaşları tutuklanınca onlara şefkatinden, 200-300 TL para göndermiş (yakın tanıdıklarına) ilaç ve yemek parası olarak kullanmaları amacıyla.

Kimsenin avukatına, ailesine bir sözü müdahalesi olmamıştır.

Oda Tv'nin iyi yönü cesareti ve samimiyeti. Tabi her şeyi iyi anlamında söylemiyorum.

Benim mal varlığım yok. Ev, araba, bankada para vs. Yani hiçbir şeyim yok.

Nakşibendiler, Kadiriler, Rufailer, Nurcular, Süleymancılar, bizler hiçbirimiz örgüt değiliz, suç örgütü hiç değiliz. Sivil toplum kuruluşuyuz arkadaş, dost grubuyuz.

Bizim arkadaşlarımızdan suç işleyen yok alınmış bir mahkeme kararı, Yargıtay kararı yok. Suç olmayınca suç örgütü de olmaz.

Küçük kızlara taciz bütün iddiaların geçersiz olduğunu anlayınca son anda, biz gözaltında iken getirilen genç kızlara bu iftiralar söyletilmiştir. İfadelerin hemen hepsi, birbirini aynı üslup ve jargonla oluşturulmuş. Ben hiçbir zaman yaşı küçük bir kızla velisi olmadan görüşmem bu kökten imkansız bir şey. Bu prensibimi, yüzlerce kişi bilir.

Binin üzerinde yabancı gazeteci ile röportaj yaptım. Bunlardan birkaçı Türkiye aleyhinde konuşmuş. Ben, bu kişilere Türkiye'yi, hükümeti, Tayyip Hocamızı övdüm. Beni bu kısmı ilgilendirir. Adamların bütün hayatına kefil olamam bu mümkün değil. Fakat buna rağmen bu adamlarla bir şekilde tanışmış olmamı suç unsuru 'casusluk' faaliyeti olarak düşünüp 'tutuklama' çıkardılar."

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:25
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