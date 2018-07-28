Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre ediyoruz! Odatv'ye sızan Adnancılar...

yeniakit.com.tr Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonun yankıları sürerken, Oktar ve ekibinin işbirlikçileri de deşifre oluyor. Adnan Oktar ve ekibinin çocuk tacizciliğini ilk olarak Akit Medya Grubu kamuoyunun gündemine getirirken, Adnan Oktar Suç Örgütü Akit'i yıldırmak için her yolu denedi. Bir yandan sahibi oldukları A9 TV ve sosyal medya kanalları üzeriden Akit'e ve çalışanlarına karşı akıl almaz iftiralarla saldıran örgüt elemanları diğer yandan da onlarca ilde aynı anda Akit'e karşı savcılıklarda suç duyurusunda bulunarak Akit'i zor durumda bırakmaya çalıştı.

ADNANCILAR, AKİT'İ BÖYLE YILDIRMAYA ÇALIŞTI

Özellikle Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser üzerinden örgüt, Akit’e saldırmak için kendi avukatları Tuğba Bal ve Nihan Toklu’yu görevlendirdi. Operasyon sonrası tutuklanan ve örgüt üyesi olduğu bilinen isimler, kendileriyle ilgisi olmayan konularda dahi, Ahmet Keser hakkında suç duyurusunda bulunarak medya grubumuza saldırdı. Yürütülen hukuki işlemler sırasında kimsede olmayan çarpıtılmış bilgiler, başı-sonu kesilmiş videolar ise ilk olarak odatv tarafından servis edildi. Adnan Oktar Suç Örgütü ve odatv’nin aynı anda Akit’i hedef tahtasına oturtması ve hukuki süreçlere konu olan isnatların aynı zaman diliminde, kimsede yokken odatv tarafından yayınlanması, Türkiye’de İslam karşıtlarının ittifak halinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AHMET KESER ÜZERİNDEN AKİT’E SALDIRI

Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser, özellikle Mehmedçik düşmanlarını rahatsız eden sözleri nedeniyle sürekli hedef alınıyor, sözleri çarpıtılarak basına servis ediliyordu. Yaptığı pislikleri Türkiye’de ifşa eden ilk yayın organı olan Akit’e saldırmak isteyen suç örgütü lideri Adnan Oktar, kendisine bağlı isimleri harekete geçirdi. Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonda tutuklanan Şecaaddin Çelikler isimli bir “vatandaş” Adnan Oktar’ın müridi Nihan Toklu-Tuğba Bal isimli avukatlar aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda kendisine bağlı medya organlarını da harekete geçiren Adnan Oktar, odatv’yle de iletişime geçerek Akit’e karşı haber yapmalarını istedi.

OKTAR VE ODATV İLİŞKİSİ

Oktar grubu Akit’e her saldırdığında, her suç duyurusunda bulunduğunda, aynı konudaki detaylı bilgileri yayınlayan ilk haber sitesi odatv oldu. Özellikle Ahmet Keser'in kamuoyunca linç edildiği dönemde odatv, ajanslara dahi düşmemiş olan haberleri Oktar grubunun kendilerine servis yapmasıyla yayınlayabiliyor, Akit’i açık hedef göstererek Adnancılarla aynı ağızdan konuşuyordu. Oktar ile karanlık odatv’nin Akit’e aynı anda saldırması ve tamamen aynı üslubu takınması, iki İslam karşıtı arasındaki bağı açık bir şekilde gözler önüne serdi.

TUĞBA BAL’IN İLK VUKUATI DEĞİL

Adnan Oktar’ın genç kızları alıkoyduğunu haber yaparak sapkın örgütün pisliklerini gündeme getiren Akit TV, bu din istismarcılarının ipliklerini pazara çıkarmıştı. Kızı, Adnan Oktar tarafından alıkoyulan bir baba, Akit TV’de açıklamalarda bulunmuş, Oktar cephesinden açıklama ise yine Tuğba Bal isimli avukattan gelmişti. Tuğba Bal, kızların kendi rızalarıyla Oktar’ın yanında olduğunu savunmuştu.