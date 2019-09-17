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Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!

Ağına düşürdüğü genç kızları sapkın emellerine alet eden Adnan Oktar için hesap günü geldi. Silivri'de mahkeme heyetinin önüne çıkan Oktar, mahkeme başkanının kediciklerle cinsel münasebeti olup olmadığı sorusuna kaçamak cevap verdi.

17 Eylül 2019 Salı 16:55
Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Cinsel ilişki sorusuna kaçamak cevap

Tutuklanmasına ilişkin İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu iddia eden Oktar, mahkeme başkanının cinsel ilişki sorusuna ise kaçamak bir cevap verdi. Oktar, 'Kedicik' olarak adlandırdığı kadınlarla cinsel münasebeti olup olmadığı sorusuna "Kadınların hepsini çok seviyorum. Allah aşkıyla seviyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:55
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. Oktar Babuna
  4. Tarkan Yavaş
  5. Ayşegül Hüma Babuna

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