Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Cinsel ilişki sorusuna kaçamak cevap

Tutuklanmasına ilişkin İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu iddia eden Oktar, mahkeme başkanının cinsel ilişki sorusuna ise kaçamak bir cevap verdi. Oktar, 'Kedicik' olarak adlandırdığı kadınlarla cinsel münasebeti olup olmadığı sorusuna "Kadınların hepsini çok seviyorum. Allah aşkıyla seviyorum" şeklinde yanıt verdi.