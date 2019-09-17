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Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor!

Genç kızları ağına düşürerek sapkın emellerine alet eden Adnan Oktar ve örgütü için hesap günü geldi. Bugün Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

17 Eylül 2019 Salı 10:15
Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlanıyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek duruşmada Oktar ve suç örgütü üyeleri ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İlk operasyonu yapan isim de orada

Oktar grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da aralarında bulunduğu 99 kişi müşteki 26 kişi ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.

Adnan Oktar bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri, örgütün FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer verilmişti.

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede yer alan diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan duruşmanın görüleceği Silivri Cezaevi karşısındaki duruşma salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:15
  1. Adnan Oktar
  2. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan

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