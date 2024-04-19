Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar iddiası! Konu: Kritik, X (Twitter) hesapları

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin sosyal medya hesaplarının kapatılması talep edildi. Mahkemeye sunulan dilekçede buna gerekçe olarak örgüt mağdurlarına ve yargı mensuplarına yönelik karalama, sindirme ve yargı faaliyetlerini engelleme eylemlerinin twitter hesapları üzerinden yapıldığı vurgulandı.

8 bin 658 yıl hapis ile cezalandırılan Adnan Oktar, cezaevinde boş durmayıp örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalışarak üye kazandırmayı amaçlıyor. Örgüte sesini duyurabilmek için de sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılıyor. Hesaplardan hem örgüte çeşitli mesajlar ulaştırılırken hem de hedefe konulan isimlere sistematik saldırı yapılıyor.

'DÖNÜLMEZ ZARARLARI OLABİLİR'

Adnan Oktar örgütünün mağdurlarından Özkan Mamati ve Fırat Develioğlu'nun avukatları Twitter (X) platformu hesaplarının hala açık olmasına tepki gösterdi. Mağdur avukatları Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran “Adnan Oktar Suç Örgüt bilindiği üzere kamu görevlilerini, basın mensuplarını sindirmek ve gücünü göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Bu sebeple örgüte karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde en önemli silahı olan sosyal medya konusunda dönülmez zararların oluşması, mağdurların hayatlarının bitirilme noktasına gelmesi, operasyon ve yargılama aşamalarında yer alan kamu görevlilerinin özel hayatlarına kadar hunharca iftira ve yalan beyanlarla sistematik saldırıların devam etmesi, dava dosyasına destek veren basın mensubu ve vatandaşlarla alakalı akıl almaz saldırıların sürekli devam etmesi üzerine başvuru yapmış bulunmaktayız” dedi.