0553 313 94 23

Adnan Oktar davasında çarpıcı gelişme!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyondan iki ay öncesinde örgüt üyesi Kamile Gülen Yeral’ın Pentagon bağlantılı kişiler tarafından "Oktar hedefte, güvenliğini arttırın" diye uyarıldığı belirtildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:38
Adnan Oktar davasında çarpıcı gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede ilginç bir ayrıntı yer aldı. 11 Temmuz 2018 tarihinde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyondan iki ay öncesinde örgüt üyesi Kamile Gülen Yeral'ın Amerika Pentagon tarafından uyarıldığı öğrenildi.

İddianamede, örgüt mensuplarından Ulviye Didem Ürer'den ele geçirilen cep telefonu ve WhatsApp hesabındaki görüşmelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği belirtildi.

İncelemede, Ürer'e 24 Mayıs 2018 tarihinde 'Gülen' ismiyle kayıtlı bir kişinin Whatsapp'tan mesaj attığı ifade edildi. Mesajda, Gülen adlı kişinin "Amerika'daki ofisimden benimle bağlantıya geçtiler. Benim yemeğe geleceğimi biliyorlar, birçoğu eski asker ve ajan. Pentagonla bağlantıları var. Bana Yazarın (Adnan Oktar) hedef olduğunu söylediler. Güvenliği mümkün olduğunca artırın. Detay vermediler. Tekrar konuştuğumda detay öğrenmeye çalışacağım" yazdığı, Ürer'in ise Gülen'e 'Canım inşallah' şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ABD ile irtibatı sürekliymiş

İddianamede, Amerika'daki örgüt üyesinin "Tekrar konuştuğumda detay öğrenmeye çalışacağım" cümlesinden Amerikalı ajan ve eski askerlerle Adnan Oktar'ın irtibatlı olduğunun değerlendirildiği yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerince yapılan sorgulamada hattın örgütün bacılar grubunda yer alan örgüt üyesi şüpheli Kamile Gülen Yeral'ın üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

İddianamede, 'Gülen' adındaki bu kişinin örgüt üyesi şüpheli Kamile Gülen Yeral olduğu ve bu şüphelinin kod adının 'Gülen Baturalp' olduğu kaydedildi. Gülen'in kız kardeşler grubunda yer aldığı ifade edildi.

Örgütün önemli isimlerinden

Kamile Gülen Yeral hakkında iddianamede şikayetçi beyanlarına da yer verildi. İddianamede şikayetçi beyanlarına göre, Gülen Yeral'ın Adnan Oktar'ın talimatıyla Rusça öğrendiği, kızların aile ziyaretlerinde, doktor programlarında yanlarında bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin A9 TV'de hem yayına çıktığı, hem de bir dönem canlı yayınların sunuculuğunu yaptığı belirtildi. Yurt dışından gelen misafirleri gezdirdiği, yanlarında bulunma gibi görevlerinin olduğu ifade edildi. Şüphelinin, yurt dışından gelen yazar, iş adamı, gazeteci, mason gibi farklı misafirlerle görüştüğü, örgüt adına lobi faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi. Örgüt merkezi olan Dragos'ta nöbet tuttuğu, ayrıca A9 TV'de telefonlara baktığı ve Adnan Oktar'ın işlerine yardım ettiği ifade edildi.

İddianamede, eski asker ve ajan olduklarını belirttiği kimselerin kendisine ulaşıp mesaj attığı hususu, örgütün haber alma, istihbari çalışma yapma yeteneğinin de var olduğu değerlendirilmesinin yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:38
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı
    1. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah..
    2. Büyükanıt'ın tedavi gördüğü hastaneden..
    3. Bağlar’da çöp konteynerleri dezenfekte..
    4. Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 7..
    5. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve..
    6. 15 yıllık sorun 2 günde çözüme kavuştu
    7. Arguvan’da Türkü Festivali coşkusu
    8. Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    9. Odunlukta çıkan yangın korkuttu
    10. Adnan Oktar davasında çarpıcı gelişme!
    11. Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın..
    12. Bolu’da, kaçak sigara operasyonu
    13. Ereğli polisi 20 küçükbaş hırsızlık..
    14. Başkan Işıksu, “Mahallelerimizi hep..
    15. Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor
    16. İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden..
    17. New York’ta silahlı saldırı! Ölü ve..
    18. Bağcılar'da "Fuat Sezgin Bilim..
    19. Başkan Kavuş, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    20. Manisa'da fabrikada yangın!
    21. Akıllı mühimmat "Atom" göreve başlıyor
    22. Bakan Pakdemirli genç veterineri..
    23. Iğdır’da trafik eğitimleri devam ediyor
    24. Meclise sunulan kanun tekliflerinde 3..
    25. Şırnak'ta 2 PKK'lı teröristin etkisiz..
    26. ABD'li politikacı uçan nesnelere..
    27. Önce kurşunladılar sonra kundakladılar
    28. Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele..
    29. İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 1 gözaltı
    30. Diyarbakırlı kadınlar, ektikleri..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı