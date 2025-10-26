Adliyeye getirildi! Yolsuzluktan yatan Ekrem’e casusluk sorgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, “casusluk” iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma, İmamoğlu’nun yanı sıra stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün’ü kapsıyor. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İmamoğlu’na destek için eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili de hazır bulundu. İfade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor. İmamoğlu’nun ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.