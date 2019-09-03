Adli yıl açılışında ince mesaj! Meslek baronlarına demokrasi neşteri

Bazı baroların 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılmasını hazmedemeyerek katılmama kararına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan tepki geldi. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, “Milletin evi” olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Erdoğan’ın yanısıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bazı bakanlar, milletvekilleri, yüksek mahkeme başkanları, hakimler, savcılar, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve çok sayıda baronun başkanları ile avukatlar da katıldı.

Bazı barolar provoke etti

Törende konuşan Erdoğan, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarına, “Bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş” nedeniyle tebrik etti. Adli yıl açılışını boykot eden barolara da seslenen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bir takım barolar, adli yıl açılışını sırf mekanından dolayı provoke ediyor. Bu mekan, şahsıma ait değil. Bu Gazi Mekan, milletimizin, dolayısıyla tüm kurumlarımızın evidir. Demokrasiyi ve onun kurucu unsuru olarak siyaseti mesnetsiz saldırılarla yaralamaya çalışmak, en başta yargı kurumuna saygısızlıktır. Bunun en güncel örneği de, idare içerisinde kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri olan bir takım baroların Adli Yıl açılışını, sırf mekanından dolayı provoke etmeleridir. Üstelik bu meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin ‘çoğulcu demokrasiyle’ bağdaşmadığı kabul edilen bir gerçek olduğu halde böyle bir tartışma yaşanıyor.”

Yargı reformu geliyor

Demokrasiyi güçlendirmek için yeni reform hazırlıkları içinde olduklarını da hatırlatan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle inşallah demokrasimizi güçlendireceğiz. Yargı süreçlerini sadeleştirerek uyuşmazlıklar için alternatif çözüm yolları geliştirerek bu reformu kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, bununla birlikte bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını temel şart olarak görüyoruz. Hukuk eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yargı reformu stratejimizin en önemli adımlarından biri. Kapsamlı bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Yargılamalarda sade ve etkin bir işleyişi temin etmekte kararlıyız.”

Feyzioğlu’ndan da barolara tepki

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de, adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemine vurgu yaparak katılmayan barolara tepkisini gösterdi. Cirit, “Bağımsız yargı yoksa hukuk devleti yoktur” dedi. TBB Başkanı Feyzioğlu, meslektaşlarına şu sözlerle mesaj verdi: “Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır. Sorunların her birinin çözümü vardır. İstek olursa, çözüm bulunur. Kararlılık olursa, sorunlar çözülür. Türkiye’nin hukuk devletini ve demokrasiyi eksiksiz inşa edeceğine dair inancımız sonsuzdur.”