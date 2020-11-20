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Yaşam Adli Yargı Avukat İdari Yargı icra sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Adli Yargı Avukat İdari Yargı icra sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ile İdari Yargı sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmekte. Adli Yargı-Avukat Testi 4. oturum 22 Kasım Pazar günü saat 10.15 ve 2020-İcra sınavı saat 13.45'te başlayacak. Peki Adalet Bakanlığı Adli Yargı-İdari Yargı-Adli Yargı-Avukat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:53:00 -
Adli Yargı Avukat İdari Yargı icra sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sınavlarında, tüm adayların gireceği Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi 1. oturumu yarın saat 10.15, Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. oturum saat 13.45, İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 3. oturum ise saat 16.15'te başlayacak. Adli Yargı-Avukat Testi 4. oturum 22 Kasım Pazar günü saat 10.15 ve 2020-İcra sınavı saat 13.45'te başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nde 65 soru bulunacak ve adaylara yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Adalet Bakanlığı Adli Yargı-İdari Yargı-Adli Yargı-Avukat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ile İdari Yargı testlerinde 35'er soru bulunacak ve adayların bunları yanıtlamaları için 50 dakika süreleri olacak. 2020-İcra sınavında 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak ve adaylara yanıtlamaları için 105 dakika süre verilecek. Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları 21 Aralık'ta, 2020-İcra sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

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