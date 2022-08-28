Adli Tıp Kurumu ‘Kürtçe tercüman yok’ haberini yalandı

24 Ağustos'ta kuruma Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde herhangi iletişim sorunu yaşanmadığını, bu nedenle tercümana da ihtiyaç duyulmadığını, üstelik tercüman talebinin olmadığı da belirtildi.

Yalan habere itibar etmeyin

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "24 Ağustos Çarşamba günü kurumumuza muayene için gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru şekilde uygulamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır. Ayrıca kurumda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca gibi birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekimimiz var. Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığıyla bilinen kurumumuza yönelik asılsız ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."