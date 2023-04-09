Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 47 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

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