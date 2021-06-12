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Yaşam Adli tatil ne zaman? 2021 adli tatil kaç gün?
Yaşam

Adli tatil ne zaman? 2021 adli tatil kaç gün?

Adli tatil ne zaman konusu merak ediliyor. Her yıl yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatil uygulaması yapılmaktadır. Peki, Adli tatil her sene aynı günlerde mi oluyor? Adli tatil hangi gün başlıyor, hangi gün bitiyor? 2021 yılı Adli Tatil takvimi

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:18:00 -
Adli tatil ne zaman? 2021 adli tatil kaç gün?

"Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusu adliyede işi olanlar tarafından araştırılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. Peki adli tatilde görülecek davalar hangileri? İşte ayrıntılar...

Adli tatil ne zaman?

Adliyede işlemleri olan vatandaşlar bu sene adli tatilin yapılıp yapılmayacağını, "Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Adli tatil, hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmez. Acil niteliği taşıyan davaların nöbetçi mahkemelerce ele alınacağı bildirildi.

Adli tatil 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Temmuz'da bitecek. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.

Adli tatil ile yargı çalışanları toplu izne çıkarılıyor. Adli tatil her sene aynı tarihte yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde Adli tatilin her sene 20 Temmuz'da başladığı ve 31 Temmuz'da bittiği ifade ediliyor. Aynı zamanda yeni adli yılın 1 Eylül'de başlayacağı bilgisi ilgililer ile paylaşılıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerdeki işlemleri nöbetçi mahkemeler yürütecek. Acil ve tutuklusu olan davalar ele alınacak. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

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