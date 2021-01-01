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Gündem Adli görüşme odaları, velayet dâvâlarında ‘gerçeği’ ortaya koyuyor
Gündem

Adli görüşme odaları, velayet dâvâlarında ‘gerçeği’ ortaya koyuyor

Adalet Bakanlığı’nın ‘Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında hayata geçirilen suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları, bir süre önce aile mahkemelerinde görülen velayet davalarında da kullanılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:28:00 -
Adli görüşme odaları, velayet dâvâlarında ‘gerçeği’ ortaya koyuyor

Velayet davasında özel olarak tasarlanmış odaya alınan çocuklar, kimseyle yüz yüze gelmeden pedagog eşliğinde hakim ve taraf avukatlarının sorularını yanıtlıyor.
Antalya Adliyesinde de hayata geçirilen uygulama, davalı ve davacılar ile taraf avukatlarınca memnuniyetle karşılandı. Aile mahkemelerindeki velayet davalarına katılan avukat Enis Debreli, boşanma davası sürecinde çocuğun annede mi yoksa babada mı kalmasıyla ilgili görüşme odasında pedagog eşliğinde çocuğun dinlendiğini belirterek, "Daha önce pedagog çocukla kapalı kapılar ardından görüşürdü ve hazırlanan raporlar bizim için çok yetersizdi. Pedagogun hangi soruyu sorduğunu, çocuğun nasıl cevap verdiğini ve çocuğun soruyu anlayıp anlamadığını bilmiyorduk. Yeni uygulamayla bu sorun aşıldı" dedi.

Odadaki görüntülerin mahkeme salonuna yansıtıldığını, salondan yönetilen soruları sadece pedagogun duyabildiği kaydeden Debreli, pedagogun soruları mesleki bilgileri ışığında uygun bir dille çocuğa aktardığını vurguladı.

Çocukların yapılan hiçbir konuşmayı duymadığına da dikkati çeken Debreli, "Çocuk etkilenmeden konuşabiliyor. Her şey şeffaf bir şekilde dinleniyor. Her iki taraf da çocuğu daha iyi dinleme ve anlama fırsatı buluyor. Orada yapılan konuşma, maddi gerçeğe ulaşmamızı sağlıyor. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Adli görüşme odalarından çıkan raporlar daha sağlıklı. En kısa sürede bütün ülkede uygulamasını istiyoruz" diye konuştu.

Avukat Irmak Vesile Bekil Cin de velayeti görüşülen çocuğun, adli görüşme odası uygulaması sayesinde kendisini rahat hissettiği bir ortamda beyanda bulunabildiğini söyledi. Eski uygulamada çocuğa soru yöneltemediklerine belirten Cin, "Bu uygulamada ise her iki taraf çocuğa sorularını yöneltiyor. Bu uygulama çok sevindirici, çok yararlı buldum” dedi.

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