Adıyaman’ın Samsat ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5,1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. 13 kişi yaralandı, birçok bina depremde hasar gördü.

Gece saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.

Depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA