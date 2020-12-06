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Aktüel Adıyaman'daki tarihi çeşmeden asırlardır su akıyor
Aktüel

Adıyaman'daki tarihi çeşmeden asırlardır su akıyor

Müze Müdürü Mehmet Alkan: - "2 bin yıl öncesinde inşa edilen çeşmenin hala suyu akmaktadır ve günümüz mahallelileri tarafından kullanılmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:20:36 -
Adıyaman'daki tarihi çeşmeden asırlardır su akıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşme, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Başta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ile 1800 yıllık Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındıran Adıyaman'daki Roma çeşmesinden asırlardır su akıyor.

Eskiden bölgenin en önemli kentlerinden birisi olan Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan çeşme, geçmişte kervanların da mola yeri olarak kullanılıyordu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çeşmeden yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise ılık suyun akması farklı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.

Alkan, "Çeşme yapısının kuzey-güney yönünde 7,75 metrelik bir bölümü görülmektedir. Suyun aktığı kanal 0,75 metre yüksekliğinde olup üzerinde 3,30 metre ölçülerinde blok taşlardan yapılmış kemer bölümü yer almaktadır. Su kanalı kuzey batıya doğru hafif kavisler yaparak, devam etmektedir. Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte inşa tekniği ve kullanılan taşların işçiliği Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini göstermektedir." diye konuştu.

Çeşmenin halen bölge halkı tarafından da kullanıldığını aktaran Alkan, "Eski dönemleri incelediğimizde Melitene ile Kommagene krallıklarının başkenti Samsat ilçesinin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı kervanlar suyun lezzetinden dolayı bu çeşmenin etrafında konaklamaktaydı. Günümüzde 2 bin yıl öncesinde inşa edilen çeşmenin hala suyu akmaktadır ve günümüz mahalleliler tarafından kullanılmaktadır. Ziyaretçiler ise hayretler içerisine bakarak önemini anlamaktadır." ifadelerini kullandı.



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