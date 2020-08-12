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Aktüel

Adıyaman'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:53:59 -
Adıyaman'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Musalla Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.Ö, M.T, K.E, S.D. ve H.H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 8 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmıştı.

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