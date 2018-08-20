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Adıyaman'daki hain saldırı ile ilgili yeni gelişme!

Adıyaman'ın merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı Yusuf Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir 3 kişi tutuklanmıştı. Özdemir'in gözaltı sonrası cebinde "Top gol oldu" notu bulunduğu ortaya çıktı. CHP ilçe başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in kızının 7 yıl önce PKK saflarındayken öldürüldüğü belirlendi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:53
Adıyaman'daki hain saldırı ile ilgili yeni gelişme!

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, PKK'ya katılıp öldürülen kızı ve 6 yakını ile kardeşi halen terör örgütü saflarında yer alan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden, üzerinde 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıktı.

Adliyeye sevk edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

15 Ağustos'ta merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK'lı teröristler, iş makineleri ile konteynerleri ateşe verip kaçtı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, kazaen açılan dost ateşiyle ise 4 asker şehit oldu. Soruşturma kapsamında önce aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ile HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Ardından genişletilen operasyon kapsamında 25 kişi daha gözaltına alındı.

YAKINLARI PKK'LI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in cebinden, üzerinde 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıktı. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurt dışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmada sorguları tamamlanan aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

Adıyaman'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:53
  1. Hakkari
  2. Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka
  3. HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir
  4. Adıyaman
  5. TSK

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